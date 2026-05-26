Al quinto set, il punteggio è 4-4 e l’azzurro fatica al servizio. Durante il gioco, Ofner commette un doppio fallo, regalando due palle break all’avversario. In un punto successivo, Ofner colpisce male dopo uno slice di Darderi, che aveva messo sotto pressione l’avversario. La partita prosegue con scambi intensi e momenti di difficoltà per il tennista italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Doppio fallo per Ofner! Due palle break per l’azzurro! 15-30 Ofner colpisce male dopo lo slice insidioso di Darderi. Scappa largo il suo dritto inside-out. 15-15 Prima vincente dell’austriaco. 0-15 A rete il rovescio ad incrociare in uscita dal servizio di Ofner. 4-4 Game Darderi. L’azzurro si prende il gioco con una seconda insidiosa in kick. A rete la risposta di Ofner. ad-40 A rete la volèe di Darderi sul passante potente e basso di Darderi! L’austriaco viene a rete, ma sbaglia sul più bello dopo aver condotto lo scambio. 40-40 Prima ad uscire e volèe vincente! Si salva ancora una volta dal break Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner 4-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro continua a faticare al servizio

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