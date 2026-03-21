LIVE Sinner-Dzumhur 5-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla palla break e si porta ad un game dal set

Al torneo ATP di Miami, Sinner si trova in vantaggio 5-2 contro Dzumhur nel primo set. L’azzurro ha annullato una palla break e ora si avvicina alla conclusione del parziale. Durante lo scambio, Dzumhur ha risposto con un rovescio vincente, nonostante la difficoltà della situazione. La partita è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente di Dzumhur che nonostante il risultato sta avendo il coraggio di rischiare. Seconda. 0-15 Doppio fallo del bosniaco. Seconda palla ad inizio game. 5-2 GAME SINNER! Soffrendo il giusto, Jannik chiude il game e si porta ad un solo gioco dal primo set. A-40 L’azzurro attacca ancora la rete, Dzumhur cerca il passante in controtempo con il rovescio lungolinea ma finisce in rete. 40-40 Ace a sangue freddo di Sinner! 30-40 Errore in volée di Jannik, c’è da annullare una palla break. 30-30 Risposta infame di Dzumhur, finisce in rete il rovescio di Sinner. Seconda palla. 30-15 Gestisce lo scambio con il dritto, Sinner chiude il punto con la volée a rete! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla palla break e si porta ad un game dal set Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... LIVE Sinner-Fonseca 2-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Dzumhur 5 2 ATP Miami 2026... Temi più discussi: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo; Miami Open, LIVE Sinner-Dzumhur: gli aggiornamenti; Sinner all'esordio trova il bosniaco Dzumhur: quando e dove vedere il match; Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streaming. Sinner-Dzumhur in diretta LIVE, in campo dalle 18:30 a Miami Open: Jannik inizia la sua cavalcataSinner sfida Dzumhur nella secondo turno di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells inizia la scalata ... fanpage.it LIVE Sinner-Dzumhur 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Smash pazzesco di Sinner, colpo assolutamente non facile realizzato dall'azzurro. 1-0 GAME SINNER! Carica ... oasport.it Miami Open: Sinner in campo contro Dzumhur, Errani/Paolini avanti di un set su Aoyama/Eikeri Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-s facebook Alle 18.10 #Sinner- #Dzumhur: esordio per Jannik nel secondo turno dell' #AtpMiami Il numero due del mondo debutta nel torneo contro il bosniaco, che occupa la 76ª posizione del ranking e ha battuto il peruviano Buse nel primo turno x.com