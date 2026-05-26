LIVE Darderi-Ofner 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | comincia la partita!

La partita tra Darderi e Ofner è iniziata con Ofner in vantaggio 1-0. Ha vinto il primo game con un servizio al corpo e un dritto inside-out. La sfida si gioca a Roland Garros 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Game Ofner. Servizio al corpo e dritto inside-out vincente. Primo gioco vincente per l’austriaco. 40-0 Ancora un ace verso la T per Ofner. 30-0 Ace al centro dell’austriaco. 15-0 Ottimo dritto incrociato di Ofner in uscita dal servizio. Il primo a battere sarà Ofner. PRIMO SET 18.12 Fra i Ofner e Darderi regna l’equilibrio nei due precedenti, entrambi del 2024, l’anno migliore della carriera dell’austriaco. L’azzurro vinse nel torneo su terra rossa di Cordoba, mentre uscì sconfitto sull’erba di Mallorca. 18.10 Caldissimo oggi nella capitale francese; in questo momento sono addirittura 34 i gradi a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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