LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro tiene il servizio in avvio di quinto set
Sonego e Herbert stanno giocando il quinto set di un match di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo set 7-6, Sonego ha perso il secondo 5-7, poi ha vinto il terzo 6-2 e perso il quarto 1-6. In avvio di quinto set, Sonego ha mantenuto il servizio con un colpo vincente. La partita è in corso con il punteggio di 1-0 nel quinto set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 1-0 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. 40-15 Diritto lungolinea vincente, con deviazione fortunosa del nastro, del numero 69 ATP. 30-15 In rete il passante di diritto lungolinea del francese. 15-15 Diritto incrociato e vincente del torinese. 0-15 In rete il passante di rovescio incrociato dell’azzurro. Servirà Sonego in questo inizio di quinto e decisivo set. 6-1 Rovescio incrociato vincente, giocato di tocco e dal lato della rete, del transalpino che si aggiudica il quarto set. 40-15 Risposta di rovescio incrociato vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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