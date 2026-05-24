LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro tiene il servizio in avvio di quinto set

Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando il quinto set di un match di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo set 7-6, Sonego ha perso il secondo 5-7, poi ha vinto il terzo 6-2 e perso il quarto 1-6. In avvio di quinto set, Sonego ha mantenuto il servizio con un colpo vincente. La partita è in corso con il punteggio di 1-0 nel quinto set.