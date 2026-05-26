LIVE Cocciaretto-Korneeva Roland Garros 2026 in DIRETTA | Vallejo avanti di un set al termine di questo match toccherà all’azzurra

Notizia in breve

Durante una partita di qualificazione a Roland Garros, un tennista paraguaiano nato nel 2004 ha vinto il primo set contro un avversario britannico con il punteggio di 7-6. La partita prosegue e, al termine di questo incontro, sarà il turno di un’atleta italiana. La partita è attualmente in corso e le due sfide si svolgono in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.