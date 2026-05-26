LIVE Cocciaretto-Korneeva Roland Garros 2026 in DIRETTA | Vallejo avanti di un set al termine di questo match toccherà all’azzurra
Durante una partita di qualificazione a Roland Garros, un tennista paraguaiano nato nel 2004 ha vinto il primo set contro un avversario britannico con il punteggio di 7-6. La partita prosegue e, al termine di questo incontro, sarà il turno di un’atleta italiana. La partita è attualmente in corso e le due sfide si svolgono in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Il classe 2004 paraguaiano conquista un primo set molto lottato, con il punteggio di 7-6, contro il britannico. Al termine di questo match toccherà a Cocciaretto, opposta alla diciottenne russa Korneeva. 14.05 Zachary Svajda batte a sorpresa l’australiano Alexei Popyrin in quattro set, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6, 7-5. Ora sul Campo 13 sarà il turno del britannico Cameron Norrie, opposto al paraguaiano Daniel Adolfo Vallejo, a seguire toccherà alla marchigiana. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la russa Alina Korneeva, valido per il primo turno del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it
ALINA KORNEEVA vs ELISABETTA COCCIARETTO | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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