LIVE Cocciaretto-Korneeva Roland Garros 2026 in DIRETTA | Svajda beffa Popyrin ancora un match prima dell’azzurra
Zachary Svajda ha vinto contro Alexei Popyrin in quattro set, con i parziali di 3-6, 6-3, 7-6 e 7-5. La partita si è conclusa dopo circa tre ore di gioco, con Svajda che ha superato Popyrin nel quarto set. La sfida si è svolta sul campo principale di un torneo del Grande Slam. Nessun altro dettaglio riguardante i giocatori o il contesto è stato fornito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Zachary Svajda batte a sorpresa l’australiano Alexei Popyrin in quattro set, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6, 7-5. Ora sul Campo 13 sarà il turno del britannico Cameron Norrie, opposto al paraguaiano Daniel Adolfo Vallejo, a seguire toccherà alla marchigiana. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la russa Alina Korneeva, valido per il primo turno del Roland Garros. La venticinquenne di Porto San Giorgio inizierà il proprio cammino nello Slam parigino contro una giocatrice molto giovane, ma in grande crescita, che ha superato brillantemente le qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
ALINA KORNEEVA vs ELISABETTA COCCIARETTO | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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