LIVE Cocciaretto-Korneeva Roland Garros 2026 in DIRETTA | Svajda beffa Popyrin ancora un match prima dell’azzurra

Notizia in breve

Zachary Svajda ha vinto contro Alexei Popyrin in quattro set, con i parziali di 3-6, 6-3, 7-6 e 7-5. La partita si è conclusa dopo circa tre ore di gioco, con Svajda che ha superato Popyrin nel quarto set. La sfida si è svolta sul campo principale di un torneo del Grande Slam. Nessun altro dettaglio riguardante i giocatori o il contesto è stato fornito.