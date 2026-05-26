Norrie si è ritirato, anticipando l’inizio del match tra l’azzurra e la russa. La partita sul Campo 13 non inizierà prima delle 16.20, dopo che l’inglese ha abbandonato il torneo. L’azzurra entrerà in campo circa 20 minuti più tardi. La sfida si svolge a Roland Garros 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Il ritiro del britannico ha anticipato nettamente l’orario della sfida tra la azzurra e la russa sul Campo 13, che faranno il loro ingresso sul terreno di gioco tra circa 20?. 15.48 Cameron Norrie alza bandiera bianca dopo due game nel secondo set e consegna la vittoria a Daniel Adolfo Vallejo, che stava conducendo il match per 7-6, 2-0. L’azzurra Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo non prima delle ore 16.20, impegnata contro la russa Alina Korneeva. 15.22 Il classe 2004 paraguaiano conquista un primo set molto lottato, con il punteggio di 7-6, contro il britannico. Al termine di questo match toccherà a Cocciaretto, opposta alla diciottenne russa Korneeva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Korneeva, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si ritira Norrie, l’azzurra in campo non prima delle ore 16.20

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ALINA KORNEEVA vs ELISABETTA COCCIARETTO | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation

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