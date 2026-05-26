Cocciaretto-Korneeva oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming
La partita tra Cocciaretto e Korneeva si gioca oggi a Roland Garros 2026. L’incontro si svolge nel primo pomeriggio e sarà trasmesso in diretta streaming e su canali televisivi dedicati al torneo. La vincente potrà conquistare punti importanti in classifica e aprire la strada a risultati di rilievo nel torneo. Il match si gioca su uno dei campi principali del torneo.
Vincere per iniziare nel migliore dei modi e provare a regalarsi quel risultato di prestigio che potrebbe consentirle di guadagnare ulteriore terreno in classifica. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo di singolare femminile del Roland Garros Elisabetta Cocciaretto, numero 38 WTA, affronta la qualificata russa Alina Korneeva. Il match sarà il terzo sul Campo numero 13: il programma inizierà alle 11:00. La giocatrice marchigiana prova a ritrovare, anche sulla terra, le ottime sensazioni dell’inizio dell’anno, la vittoria ad Hobart è il suo miglior risultato. Il tabellone non è certamente dei più semplici, ma la miglior versione di Cocciaretto sembra avere tutte le carte in regola per poter disputare un torneo eccellente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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