LIVE Cocciaretto-Podrez WTA Rouen 2026 in DIRETTA | attenzione alla giovane ucraina

Oggi si svolge il match tra Elisabetta Cocciaretto e Veronika Podrez, valido per gli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Rouen. La partita è seguita in diretta online, con aggiornamenti in tempo reale. La competizione vede la giovane atleta ucraina affrontare l’azzurra in una sfida che si svolge sul campo della città francese. La partita è disponibile in diretta streaming e viene aggiornata passo dopo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Veronika Podrez, valido per gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen. La marchigiana, numero 7 del seeding e 41 del mondo, dopo aver sconfitto in tre set all’esordio la russa Alina Charaeva, si troverà opposta alla diciannovenne ucraina, proveniente dalle qualificazioni. Nonostante un divario nel ranking WTA di oltre centocinquanta posizioni, questo match potrebbe nascondere diverse insidie per l’azzurra, con la sua avversaria che ha concesso appena dieci game tra qualificazioni e primo turno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina Notizie correlate Leggi anche: WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finaleSupera, pur se con qualche fatica supplementare rispetto al previsto, la prova del debutto Elisabetta Cocciaretto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; WTA Rouen, maratona vincente per Cocciaretto: battuta Charaeva. Al prossimo turno c’è Podrez; WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finale. LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucrainaBuongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Veronika Podrez, valido per gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen. La ... oasport.it WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottaviTennis - Italiani | Tra alti e bassi, Cocciaretto guadagna l'accesso al turno successivo di Rouen, dove sfiderà un'altra tennista proveniente dal tabellone cadetto: Veronika Podrez ... ubitennis.com Tra alti e bassi, Cocciaretto guadagna l'accesso al turno successivo di Rouen, dove sfiderà un'altra tennista proveniente dal tabellone cadetto: Veronika Podrez - facebook.com facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com