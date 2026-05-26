LIVE Cocciaretto-Korneeva 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | molto fallosa l’azzurra nel primo set
Durante il primo set di un match a Roland Garros 2026, l’azzurra ha commesso diversi errori, culminati in un doppio fallo. Korneeva ha vinto il set 6-3 in 41 minuti di gioco. La giocatrice italiana ha mostrato molte imprecisioni nel corso del primo parziale. La partita è in corso e sarà aggiornato l’esito del secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Doppio fallo di Cocciaretto, il primo set è di Korneeva in 41? di gioco. 15-40 Largo il rovescio della marchigiana: due set point per Korneeva. 15-30 Non passa il dritto di Cocciaretto. 15-15 Doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Lungo il dritto della russa. 3-5 In corridoio il rovescio della russa, recupera un break Cocciaretto. 15-40 In rete il rovescio di Korneeva. 15-30 Doppio fallo della russa. 15-15 Dritto all’incrocio delle righe di Korneeva. 0-15 Comanda e chiude con il dritto l’azzurra. 2-5 In rete lo schiaffo al volo di Cocciaretto: doppio break per la russa. 40-A Contropiede di dritto di Korneeva. 🔗 Leggi su Oasport.it
Korneeva vs Cocciaretto ROLAND GARROS 2026 Wta Grande Slam
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