LIVE Cocciaretto-Korneeva 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | molto fallosa l’azzurra nel primo set

Notizia in breve

Durante il primo set di un match a Roland Garros 2026, l’azzurra ha commesso diversi errori, culminati in un doppio fallo. Korneeva ha vinto il set 6-3 in 41 minuti di gioco. La giocatrice italiana ha mostrato molte imprecisioni nel corso del primo parziale. La partita è in corso e sarà aggiornato l’esito del secondo set.