LIVE Cocciaretto-Korneeva 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break di ritardo per l’azzurra nel primo set
Nel primo set, la tennista italiana ha perso il servizio portandosi sotto 2-3. Durante il gioco, ha commesso un errore con un passante di dritto che ha dato alla rivale la possibilità di salire 4-2. La russa ha poi concluso con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 2-4. La partita prosegue con le due giocatrici in lotta per ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Lungo il passante di dritto di Cocciaretto. 40-30 Rovescio lungolinea vincente della russa. 30-30 Doppio fallo di Korneeva. 30-15 Il nastro manda in corridoio il dritto della moscovita. 30-0 Servizio e dritto per Korneeva. 15-0 La russa recupera bene la smorzata di Cocciaretto e chiude con il rovescio. 2-3 Largo il rovescio di Korneeva. A-40 Ace dell’azzurra. 40-40 Risposta di rovescio all’incrocio delle righe di Korneeva. 40-30 Doppio fallo di Cocciaretto. 40-15 Contropiede di rovescio dell’azzurra dopo uno scambio prolungato. 30-15 Doppio fallo dell’azzurra. 30-0 Sul nastro la risposta di dritto della russa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Korneeva vs Cocciaretto ROLAND GARROS 2026 Wta Grande Slam
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