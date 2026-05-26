LIVE Cocciaretto-Korneeva 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break di ritardo per l’azzurra nel primo set

Notizia in breve

Nel primo set, la tennista italiana ha perso il servizio portandosi sotto 2-3. Durante il gioco, ha commesso un errore con un passante di dritto che ha dato alla rivale la possibilità di salire 4-2. La russa ha poi concluso con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 2-4. La partita prosegue con le due giocatrici in lotta per ogni punto.