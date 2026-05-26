LIVE Cocciaretto-Korneeva 3-6 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra dominata dalla giovane russa

La partita tra Cocciaretto e Korneeva si è conclusa con la vittoria della giovane russa in due set, 6-3, 6-3. Korneeva ha mantenuto alta la concentrazione durante tutto l’incontro, sfruttando bene le occasioni al servizio. La giocatrice russa ha mostrato solidità nei punti chiave, mentre l’italiana ha faticato a rispondere alle battute incisive dell’avversaria. La sfida si è svolta sul campo principale di uno dei tornei del Grande Slam.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Al servizio numeri positivi per la russa, che ha subito solo un break, contro i quattro della marchigiana; inoltre ha ottenuto il 76% dei punti con la prima (66% per l’azzurra) e il 47% con la seconda (appena il 28% per la classe 2001 di Porto San Giorgio). 17.59 Termina all’esordio il Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto, che si è fatta sorprendere dalla classe 2007 russa. Brutto match quello giocato dalla marchigiana, che ha commesso tanti gratuiti (28) e non è mai riuscita a impensierire l’avversaria. Prova solida, invece, quella di Korneeva, con 17 vincenti (14 dell’azzurra) e 22 errori non forzati. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Korneeva vs Cocciaretto ROLAND GARROS 2026 Wta Grande Slam

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