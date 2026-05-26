LIVE Cocciaretto-Korneeva 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | sotto di un break l’azzurra
Cocciaretto si trova sotto di un break contro Korneeva nel secondo set a Roland Garros 2026. L'azzurra ha commesso un errore in rete su un passante di facile esecuzione, portando il punteggio a 1-3. La partita prosegue con Korneeva avanti di due break nel secondo set, dopo aver vinto il primo. Cocciaretto ha perso un punto importante con un passante largo e un colpo di rovescio che si è concluso fuori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Largo il passante di rovescio di Cocciaretto. A-40 Affossa in rete un passante di abbastanza facile l’azzurra. 40-40 Il nastro manda in corridoio il dritto di Korneeva. 40-30 Lungo il rovescio di Cocciaretto. 30-30 Schiaffo al volo vincente con il dritto dell’azzurra. 30-15 Risposta vincente di rovescio di Cocciaretto. 30-0 Sfonda con il dritto la russa. 15-0 Stecca la risposta di rovescio l’azzurra. 1-2 Lunga la risposta di dritto di Korneeva. A-40 Smash a rimbalzo vincente della marchigiana. 40-40 Vola via il rovescio dell’azzurra. A-40 Servizio e chiusura facile con il dritto per l’azzurra. 40-40 In corridoio il dritto di Cocciaretto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Korneeva vs Cocciaretto ROLAND GARROS 2026 Wta Grande Slam
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