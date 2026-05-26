LIVE Cocciaretto-Korneeva 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | sotto di un break l’azzurra

Notizia in breve

Cocciaretto si trova sotto di un break contro Korneeva nel secondo set a Roland Garros 2026. L'azzurra ha commesso un errore in rete su un passante di facile esecuzione, portando il punteggio a 1-3. La partita prosegue con Korneeva avanti di due break nel secondo set, dopo aver vinto il primo. Cocciaretto ha perso un punto importante con un passante largo e un colpo di rovescio che si è concluso fuori.