LIVE Cocciaretto-Korneeva 3-6 2-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra al servizio per rimanere nel match
Al Roland Garros 2026, la tennista italiana si trova sotto 3-6, 2-5 contro Korneeva. Attualmente sta servendo per rimanere nel match. Korneeva ha spinto con il rovescio, mentre il tentativo di recupero con il dritto dell’italiana è finito in corridoio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Spinge con il rovescio Korneeva e il recupero con il dritto della marchigiana finisce in corridoio. A-40 Spara via la risposta di dritto l’azzurra. 40-40 Largo il passante di dritto di Cocciaretto, questa era un’ottima occasione. 40-A Dritto lunghissimo della moscovita. 40-40 Doppio fallo della russa. A-40 Si ferma sul nastro il rovescio della marchigiana. 40-40 Servizio vincente di Korneeva. 30-40 Dritto vincente dell’azzurra. 30-30 Servizio e dritto vincente della russa. 15-30 Non rimane in campo il recupero con il chop di dritto dell’azzurra. 0-30 Lungo il rovescio di Korneeva. 0-15 Spinge bene con il rovescio l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Korneeva vs Cocciaretto ROLAND GARROS 2026 Wta Grande Slam
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