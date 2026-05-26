LIVE Cocciaretto-Korneeva 3-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra cede il servizio anche nel secondo set
L'azzurra perde il servizio nel secondo set, con il punteggio di 3-6, 1-4. Durante il match, si registra un punto a 40-30, con un attacco deciso con il dritto. In un altro scambio, un colpo lungo del dritto della giocatrice russa porta il punteggio a 30-30. La partita si svolge durante il torneo di Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Attacca bene con il dritto l’azzurra. 30-30 Lungo il dritto della russa. 15-30 Gran risposta di dritto di Korneeva, con Cocciaretto che manda lungo il recupero di dritto. 15-15 Stecca il dritto in risposta la russa. 0-15 Doppio fallo di Cocciaretto. 1-4 Vola via la risposta di dritto dell’azzurra, che sembra essere anche un po’ sfiduciata. 40-15 Lungo il rovescio in controbalzo di Cocciaretto. 30-15 Servizio vincente della russa. 15-15 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurra. 0-15 In rete il rovescio di Korneeva. 1-3 Risposta di rovescio vincente di Korneeva: arriva il break. 30-40 In rete l’attacco di dritto di Cocciaretto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Korneeva vs Cocciaretto ROLAND GARROS 2026 Wta Grande Slam
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