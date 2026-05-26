L'incontro tra Arnaldi e Griekspoor a Roland Garros 2026 è iniziato con un esordio difficile per l'azzurro. La partita è in corso e i primi scambi indicano una sfida equilibrata, con entrambe le parti che cercano di imporre il proprio gioco. La diretta viene aggiornata in tempo reale, mentre gli spettatori seguono con attenzione l'andamento del match.

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un match che si preannuncia lottatissimo tra Matteo ARNALDI e Tallon Griekspoor, si gioca per accedere al 2° turno del Roland Garros 2026! Ultima giornata di primi turni a Bois de Boulogne e c’è ancora da giocare uno dei più spettacolari (sulla propedeutica carta) ed equilibrati. I due giocatori giungono non nel momento migliore delle rispettive carriere, anche se entrambi hanno ben giocato gli ultimi tornei disputati e oggi hanno una grande occasione di dare un senso alla stagione su terra battuta. Il ligure ha vinto il Challenger di Cagliari, torneo che lo ha riportato... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esordio ostico, ma l’azzurro può giocarsela

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