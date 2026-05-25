LIVE Berrettini-Fucsovics Roland Garros 2026 in DIRETTA | avvio difficile contro l’ostico ungherese

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha iniziato con difficoltà il suo match contro Marton Fucsovics al primo turno di Roland Garros 2026. L’italiano ha perso i primi due set, 4-6 e 3-6, contro l’ungherese, che ha mostrato un gioco aggressivo e preciso. Berrettini ha tentato di reagire nel terzo set, ma ha ceduto anche quello, portando il punteggio sul 1-2 in favore dell’avversario.