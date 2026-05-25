LIVE Berrettini-Fucsovics Roland Garros 2026 in DIRETTA | avvio difficile contro l’ostico ungherese

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Matteo Berrettini ha iniziato con difficoltà il suo match contro Marton Fucsovics al primo turno di Roland Garros 2026. L’italiano ha perso i primi due set, 4-6 e 3-6, contro l’ungherese, che ha mostrato un gioco aggressivo e preciso. Berrettini ha tentato di reagire nel terzo set, ma ha ceduto anche quello, portando il punteggio sul 1-2 in favore dell’avversario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo BERRETTINI opposto al magiaro Marton Fucsovics per un posto al 2° turno dello Slam parigino. Esordio molto difficile per il romano, che non ha sicuramente impressionato nel prosieguo di stagione a cui fece da preludio il gran torneo disputato nel Principato di Monaco. L’obiettivo è sicuramente il torneo di Wimbledon, ma oggi prova a centrare una vittoria che sarebbe fondamentale per fiducia e anche per la classifica mondiale, che al momento lo vedrebbe fuori dalla top 100. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini fucsovics roland garros 2026 in diretta avvio difficile contro l8217ostico ungherese
© Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026 in DIRETTA: avvio difficile contro l’ostico ungherese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Berrettini EROICO! Rimonta da brividi a Indian Wells | Bellucci KO, Sinner conosce lavversario

Video Berrettini EROICO! Rimonta da brividi a Indian Wells | Bellucci KO, Sinner conosce lavversario

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Pronostico e quote Marton Fucsovics – Matteo Berrettini, Roland Garros 25-05-2026Marton Fucsovics e Matteo Berrettini affronteranno un match alle ore 11 nel torneo di Roland Garros del 25 maggio 2026.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Statistiche Márton Fucsovics - Matteo Berrettini: Risultati Tennis; Diretta Fucsovics - Berrettini (Roland Garros); Fucsovics-Berrettini: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

berrettini fucsovics live berrettini fucsovics rolandDove vedere in tv Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingTornano in campo al Roland Garros dopo 5 anni d'assenza l'azzurro Matteo Berrettini, che nel match d'esordio sarà opposto al magiaro Marton Fucsovics: ... oasport.it

berrettini fucsovics live berrettini fucsovics rolandFucsovics-Berrettini, primo turno con trappola al Roland GarrosPronostico Fucsovics-Berrettini, analisi e previsioni del primo turno del Roland Garros: inizio col botto per il romano. ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web