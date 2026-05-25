LIVE Berrettini-Fucsovics Roland Garros 2026 in DIRETTA | avvio difficile contro l’ostico ungherese
Matteo Berrettini ha iniziato con difficoltà il suo match contro Marton Fucsovics al primo turno di Roland Garros 2026. L’italiano ha perso i primi due set, 4-6 e 3-6, contro l’ungherese, che ha mostrato un gioco aggressivo e preciso. Berrettini ha tentato di reagire nel terzo set, ma ha ceduto anche quello, portando il punteggio sul 1-2 in favore dell’avversario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo BERRETTINI opposto al magiaro Marton Fucsovics per un posto al 2° turno dello Slam parigino. Esordio molto difficile per il romano, che non ha sicuramente impressionato nel prosieguo di stagione a cui fece da preludio il gran torneo disputato nel Principato di Monaco. L’obiettivo è sicuramente il torneo di Wimbledon, ma oggi prova a centrare una vittoria che sarebbe fondamentale per fiducia e anche per la classifica mondiale, che al momento lo vedrebbe fuori dalla top 100. 🔗 Leggi su Oasport.it
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