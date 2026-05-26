LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-69-9 Roland Garros 2026 in DIRETTA | follia nel tie-break del 1° set
Nel tie-break del primo set tra Arnaldi e Griekspoor, il punteggio è 6-6 con un punteggio di 9-9. Dopo il servizio di Griekspoor, che ha giocato una palla corta, il punto si è concluso con un nuovo errore, portando il punteggio a 9-9. La partita prosegue con grande tensione, e il pubblico segue ogni scambio con attenzione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 E allora, si gira di nuovo. Nuovo suicidio dopo il servizio di Griekspoor, che gioca la palla corta. Nastro vincente di Arnaldi sul recupero! Superati i 60? di set! 8-9 Niente, risposta vincente di dritto. Secondo set point in battuta Griekspoor. 8-8 Con la prima e il dritto perentorio Matteo! 7-8 Eh, si butta a rete sulla seconda Griekspoor. Non gli fa neanche giocare la volèe Arnaldi, che tutto insieme sta avvertendo la pressione. 7-7 Clamoroso errore dell’olandese con il dritto dopo il servizio, ha tirato proprio dov’era l’azzurro. Passante vincente sulla riga! 6-7 Doppio fallo! Ci viene da ridere! Pazzesco! Mini break, olandese con problemi fisici: servirà per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE: GRIEKSPOOR T VS ALIASSIME F • ROTTEREDAM 2026 QUATERFINALS TIEBREKTENNIS GAMEPLAY WITH SCORE
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