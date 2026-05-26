LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-69-9 Roland Garros 2026 in DIRETTA | follia nel tie-break del 1° set

Notizia in breve

Nel tie-break del primo set tra Arnaldi e Griekspoor, il punteggio è 6-6 con un punteggio di 9-9. Dopo il servizio di Griekspoor, che ha giocato una palla corta, il punto si è concluso con un nuovo errore, portando il punteggio a 9-9. La partita prosegue con grande tensione, e il pubblico segue ogni scambio con attenzione.