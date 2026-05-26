LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | olandese con problemi fisici ma il ligure butta via il tie-break del 1° set

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026, l’olandese ha avuto problemi fisici mentre il giocatore italiano ha perso il primo set al tie-break. Attualmente il punteggio è 6-7, 0-1 in favore di Griekspoor. L’olandese ha concluso il game con un servizio e un dritto al volo, mentre il giocatore italiano ha commesso un errore nel tie-break del primo set.