LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | olandese con problemi fisici ma il ligure butta via il tie-break del 1° set
Durante il match di Roland Garros 2026, l’olandese ha avuto problemi fisici mentre il giocatore italiano ha perso il primo set al tie-break. Attualmente il punteggio è 6-7, 0-1 in favore di Griekspoor. L’olandese ha concluso il game con un servizio e un dritto al volo, mentre il giocatore italiano ha commesso un errore nel tie-break del primo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A zero Griekspoor. 40-0 Servizio e dritto al volo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Fuori la risposta di Arnaldi, serve l’olandese. Siamo a 70? di gioco 12:26 E’ il piede quindi la parte di corpo dolorante, non il ginocchio come pareva. 12:24 Ricordiamo il suicidio sportivo di Arnaldi sul 6-5 e servizio (era anche 6-3), laddove ha commesso due doppi falli. E quindi MTO per l’olandese. Griekspoor-Arnaldi 7-6(9)! Risposta vincente, che beffa. Fisio in campo! Vediamo! 10-9 Chiude un gran smash Griekspoor dopo il serve&volley: 4° set point. 9-9 E allora, si gira di nuovo. Nuovo suicidio dopo il servizio di Griekspoor, che gioca la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it
TALLON GRIEKSPOOR vs MATTEO ARNALDI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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