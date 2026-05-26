Nel quarto set, Arnaldi ha ottenuto un break point con una risposta di rovescio di Griekspoor. Dopo un servizio e volo dal dritto stretto, l’olandese ha commesso un errore, portando il punteggio a 30-30. Successivamente, Griekspoor ha sbagliato un dritto a tutta dopo il primo servizio, portando il conto a 15-15. Il punteggio complessivo è 6-7, 6-3, 7-6, 5-3 in favore di Arnaldi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Cosa ha tirato di rovescio Griekspoor. 15-30 Infilato il serve&volley dal dritto stretto! Meno due! 15-15 Fuori il dritto a tutta dopo la prima. 15-0 Apre con il servizio vincente Griekspoor. Quello che potrebbe essere l’ultimo game di battuta suo del match. 5-3 Con un ace Arnaldi! Settimo! 40-0 Servizio, benedizione! Avanti così! 30-0 Prima in kick molto furba, poi dritto di là a Griekspoor fermo. 15-0 Vince un raro scambio da fondo Arnaldi, manovrando con il dritto. 4-3 Prima vincente e urlo Griekspoor. Non molla! 40-30 Servizio vincente. 30-30 Errore pacchiano di volo. Dai, prendiamocela! 30-15 Servizio e pregevole stop volley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 5-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è un break da portare in fondo nel 4° set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 4-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è un break da portare in fondo nel 4° setDurante la partita di Roland Garros, Arnaldi ha vinto il terzo set e si trova in vantaggio nel quarto con un punteggio di 4-2.

LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-6(9-9), Roland Garros 2026 in DIRETTA: follia nel tie-break del 1° setNel tie-break del primo set tra Arnaldi e Griekspoor, il punteggio è 6-6 con un punteggio di 9-9.

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-6(9-9), Roland Garros 2026 in DIRETTA: follia nel tie-break del 1° set; RANKING ATP: la situazione prima del Roland Garros; Griekspoor-Arnaldi: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match; Il tabellone del Roland Garros 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP.

LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 4-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è un break da portare in fondo nel 4° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Servizio e benedizione. Non molla Griekspoor. 40-30 Sbaglia la volèe l'olandese. Ricordiamo che sta facendo ... oasport.it

DIRETTA ROLAND GARROS 2026 | Arnaldi Griekspoor (2-1) video streaming tv: Medvedev eliminato! (26 maggio)Diretta Roland Garros 2026 streaming video tv: nel primo turno dello Slam sono in campo Darderi, Arnaldi e Cocciaretto oltre a Sinner. ilsussidiario.net