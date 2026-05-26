LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo nelle fasi cruciali di 3° set e di match!
Arnaldi e Griekspoor si trovano negli ultimi scambi del terzo set a Roland Garros 2026, con il punteggio di 6-7, 6-3, 5-4. Sono in corso due match point per Arnaldi, mentre Griekspoor si prepara a rispondere. La partita si avvicina al suo epilogo, con i due atleti impegnati negli scambi decisivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Passaaaaa di dritto Arnaldi. Due set point. Testa bassa Griekspoor. 15-30 Questa volta non sbaglia la comoda volèe Griekspoor. 0-30 Mamma mia, gran risposta di rovescio lungoriga di Arnaldi che raccoglie il forzato del rivale di dritto in corsa! 0-15 Strana volèe di rovescio di Griekspoor, finita sotto la rete. Non ne può più Griekspoor, si aggroviglia col salsicciotto di ghiaccio ai cambi campo. 5-4 A zero il ligure. Ora proverà di nuovo a ottenere il break! 40-0 Lungo il rovescio in spaccata di Griekspoor. 30-0 ACE! 15-0 Servizio vincente di Arnaldi. 4-4 A quindici Griekspoor. 40-15 Lungo il rovescio difensivo di Arnaldi una volta tornato nello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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