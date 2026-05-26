LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | superate le due ore di gioco iniziato un 2 su 3!

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, Arnaldi e Griekspoor sono in corso di match, con il punteggio di 6-7, 6-3, 1-1 dopo oltre due ore di gioco. Il match si sta disputando al meglio dei tre set. Durante il punto, il pallonetto al volo dopo una palla corta è risultato valido, senza uscire dal campo. La partita prosegue con il punteggio ancora in evoluzione.