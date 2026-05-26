LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | superate le due ore di gioco iniziato un 2 su 3!
Al Roland Garros 2026, Arnaldi e Griekspoor sono in corso di match, con il punteggio di 6-7, 6-3, 1-1 dopo oltre due ore di gioco. Il match si sta disputando al meglio dei tre set. Durante il punto, il pallonetto al volo dopo una palla corta è risultato valido, senza uscire dal campo. La partita prosegue con il punteggio ancora in evoluzione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Di nulla out il pallonetto al volo dopo la palla corta ben giocata. 40-30 Per fortuna esce la risposta dell’olandese. 30-30 Serve&volley a segno! 15-30 Niuovo dritto perentorio. Occhio, non va fatto giocare da fermo. 15-15 Cammina alla grande in avanti sul dritto Griekspoor. Colpisce. 15-0 Servizio, dritto! 1-1 A zero anche l’olandese. 40-0 Non risponde di rovescio Arnaldi. 30-0 Non risponde di rovescio Matteo. 15-0 Servizio slice e rovescio Griekspoor. 1-0 A zero Arnaldi! 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Servizio e rovescio lungoriga. 15-0 Apre bene in battuta Matteo, break conseguito prima fondamentale per servire prima noi! 13:23 Nuova pastiglia presa da Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
TALLON GRIEKSPOOR vs MATTEO ARNALDI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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