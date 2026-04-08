Rissa al parco da far west | litigano per il cane poi calci e pugni davanti ai passanti

Una rissa è scoppiata nel parco ex Eridania dopo un alterco tra due persone, che si è subito trasformato in una colluttazione con calci e pugni davanti agli occhi di alcuni passanti. L’episodio ha avuto origine da una discussione sul comportamento di un cane che, sfuggito al controllo del suo proprietario, aveva minacciato di aggredire una persona. La scena si è svolta in pochi minuti, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze.

Dalle parole ai fatti nel giro di una manciata di minuti. La location: il parco ex Eridania. Il motivo: un cane che esce dal controllo del suo padrone e rischia di aggredire una persona. Quest'ultima, quando avrebbe fatto notare l'episodio allo stesso padrone del cane, invece di ricevere le scuse. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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