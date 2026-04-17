Concerto Primo Maggio a Roma tra i cantanti già in scaletta ci sono Litfiba Ditonellapiaga Sayf e Geolier

A Roma si prepara il tradizionale concerto del Primo Maggio, con alcuni degli artisti già annunciati per l’evento di quest’anno. Tra i nomi confermati ci sono i Litfiba, Ditonellapiaga, Sayf e Geolier. La manifestazione si svolgerà nella capitale e si attendono ulteriori aggiornamenti sulla lineup e sugli eventuali vincitori delle competizioni musicali legate all’evento. La data di svolgimento è prevista per il primo maggio 2026.

Si avvicina il concerto del Primo Maggio che, come da tradizione, si svolgerà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. L’iniziativa è promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany. Quest’anno il Concertone sarà legato al tema del “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Gli organizzatori hanno già annunciato diversi cantanti previsti in scaletta. Concerto Primo Maggio a Roma: ecco i primi cantanti in scaletta I conduttori Dove seguire il Concertone e il meccanismo del contest 1MNEXT Concerto Primo Maggio a Roma: ecco i primi cantanti in scaletta Sul palco saliranno i Litfiba, Emma Nolde e La Nina.🔗 Leggi su Virgilio.it

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