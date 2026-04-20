Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma | i cantanti confermati da Geolier ai Litfiba e Ditonellapiaga

Il concerto del Primo Maggio 2026 a Roma si avvicina e sono stati confermati diversi artisti per l’evento. Tra i cantanti presenti ci sono artisti italiani e internazionali, tra cui alcuni noti per il loro contributo al panorama musicale. Le informazioni sui conduttori non sono ancora state rese ufficiali, anche se alcune fonti suggeriscono possibili nomi. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni di sicurezza.

I conduttori non sono ancora stati annunciati, ma le ultime indiscrezioni danno come probabili Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: i cantanti confermati da Geolier ai Litfiba e Ditonellapiaga Notizie correlate Concerto Primo Maggio a Roma, tra i cantanti già in scaletta ci sono Litfiba, Ditonellapiaga, Sayf e GeolierSi avvicina il concerto del Primo Maggio che, come da tradizione, si svolgerà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto Primo Maggio Roma 2026: cast e rumors sui conduttori; Concertone Roma, sul palco del Primo Maggio la formazione storica dei Litfiba. Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: cast, scaletta e ordine d’uscitaEdizione 2026 per il classico Concerto Primo Maggio di Roma che anche quest'anno torna in Piazza San Giovanni, dopo la parentesi del 2024 al Circo Massimo. Ecco le prime conferme sul cast, che poi sar ... radiomusik.it Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finoraIl Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, ... tg24.sky.it Il Concerto del Primo Maggio promosso da CGIL, CISL e UIL torna in scena venerdì 1° maggio 2026. Quest’anno il Concertone, attraverso la forza della musica live, mette al centro le performance come strumento di racconto, trasformando il palco in un luogo - facebook.com facebook Geolier al Concerto del Primo Maggio ift.tt/W47TOvw x.com