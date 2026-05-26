Lite ai giardini spunta un coltello Paura a Borgo San Lorenzo
A Borgo San Lorenzo, tre persone sono state coinvolte in una lite ai giardini di piazza Dante. Durante l’alterco, è stato estratto un coltello. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha identificato i partecipanti. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’allontanamento di alcune persone. Nessun dettaglio sulle eventuali accuse o sui motivi della lite.
Borgo San Lorenzo (Firenze), 26 maggio 2026 – Paura a Borgo San Lorenzo per una lite che ha coinvolto tre persone, tutte straniere, ai giardini di piazza Dante. Uno dei tre era armato di coltello. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che conducono le indagini, e anche il 118 anche se nessuno ha riportato ferite. Sono stati però momenti concitati. Sul fatto interviene la sezione di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero di Fratelli d’Italia: “Dopo la rissa alla stazione ferroviaria, quella in via Curiel, questo nuovo episodio conferma che il tema della sicurezza a Borgo San Lorenzo non può essere minimizzato né derubricato a fatto isolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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