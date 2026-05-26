lite ai giardini spunta un coltello paura a borgo san lorenzo

Notizia in breve

A Borgo San Lorenzo, tre persone sono state coinvolte in una lite ai giardini di piazza Dante. Durante l’alterco, è stato estratto un coltello. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha identificato i partecipanti. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’allontanamento di alcune persone. Nessun dettaglio sulle eventuali accuse o sui motivi della lite.