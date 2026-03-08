Ieri sera in via Mazzini, nel centro storico di Colle Bassa, si è verificata una lite tra due gruppi di giovani, alcuni minorenni provenienti da Poggibonsi. Durante l’alterco, uno dei partecipanti ha estratto un coltello e ha ferito un coetaneo, causando paura tra i presenti. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e il trasporto del ferito in ospedale.

Paura ieri poco prima della 19 in via Mazzini, in pieno centro storico di Colle bassa: prima la lite tra due gruppi di giovani (alcuni dei quali minorenni e residenti a Poggibonsi), poi qualcuno ha estratto un coltello e ha ferito uno dei coetanei. Immediato l’allarme da parte di chi chi aveva assistito all’aggressione. Il ragazzo è stato quindi raggiunto da un’ambulanza e portato in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni. "Stiamo seguendo con la massima attenzione quanto accaduto poche ore fa. Sono stato informato dalle forze dell’ordine non appena si è verificato il fatto e mi sono subito recato sul posto – le parole del sindaco Piero Pii, pubblicate anche sui social –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite tra minorenni a Colle. Spunta un coltello. Un ferito: paura in centro

