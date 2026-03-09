A Borgo San Lorenzo due giorni dedicati ai giovani talenti della boxe toscana

A Borgo San Lorenzo si svolgeranno due giorni dedicati ai giovani talenti della boxe toscana. Sabato 14 marzo alle 16:30, l’impianto sportivo del Centro Piscine di Borgo San Lorenzo in via Caiani 28 ospiterà una manifestazione di pugilato olimpico. L’evento vedrà partecipanti di diverse età che si sfideranno sul ring, portando avanti una disciplina che ha radici profonde nella regione.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia L’evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana, nasce dalla collaborazione tra Boxe Mugello, Boxe Florentia e Sempre Avanti Firenze, tre realtà che da anni lavorano per far crescere e diffondere la nobile arte sul territorio. Una sinergia che promette di regalare al pubblico un pomeriggio di sport autentico, fatto di tecnica, determinazione e spettacolo. A Borgo San Lorenzo si respirerà l’atmosfera delle grandi occasioni: i guantoni che si stringono, l’adrenalina prima del gong, il silenzio carico di tensione che precede ogni ripresa e poi l’esplosione del pubblico quando il ritmo del combattimento si accende. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Fiera del disco: due giorni dedicati ai collezionisti della buona musicaErnyaldisko presenta la nuova edizione della “Fiera del disco”, un appuntamento che torna anche questa volta per sorprendere tutti gli amanti e i...

Altri aggiornamenti su A Borgo San Lorenzo due giorni dedicati...

Temi più discussi: Chiuso per dieci giorni il Martinelli Club di Borgo San Lorenzo; Borgo San Lorenzo, centrodestra e civici per il cambiamento in visita all’istituto Chino Chini; Nasce la Mugello Social Run a Borgo San Lorenzo, la corsa diventa comunità; A Borgo San Lorenzo riapre il Circolo Arci Macondo, sarà uno spazio aperto alla cittadinanza- ASCOLTA.

Lavori sulla rete idrica rinviati. Possibili disagi a Borgo San Lorenzo il 10 marzo 2026In particolare, a partire dalle ore 11.00 si potranno registrare abbassamenti della pressione idrica e possibili mancanze ... msn.com

Gli atleti delle Pugilistica Lucchese protagonisti al Torneo Esordienti a Borgo San LorenzoGrandi soddisfazioni per gli atleti della Pugilistica Lucchese al Torneo Esordienti andato in scena sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo a Borgo San Lorenzo (Firenze). Ad accompagnare i quattro ... luccaindiretta.it

Licenza sospesa per dieci giorni a un noto locale di Borgo San Lorenzo in Mugello - facebook.com facebook