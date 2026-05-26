L'Italia di Baldini convoca Inacio provando a blindarlo in azzurro | deve evitare il pericolo Brasile

L’Italia ha convocato il difensore di origini brasiliane per la nazionale maggiore, senza passare dall’Under 21. La chiamata si inserisce in un tentativo di convincerlo a vestire la maglia azzurra, evitando che possa scegliere di rappresentare il Brasile. Inacio, classe 2002, ha ricevuto l’invito diretto e si trova ora a valutare la sua scelta tra le due nazionali. La convocazione rappresenta un passo importante nel processo di integrazione nel team italiano.

Samuele Inacio è stato convocato dall'Italia dei grandi facendo un triplo salto senza passare dall'Under 21. Un tentativo per sventare il pericolo Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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