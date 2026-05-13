L’Italia si prepara a tornare in campo con una squadra composta principalmente da giovani, secondo quanto dichiarato dal commissario tecnico ad interim. Baldini ha spiegato che questa direzione non rappresenta un gesto di coraggio, ma una scelta logica, fatta nel tentativo di rinnovare la rosa. Tra i nomi sul tavolo ci sono Koleosho, Lipani e Inacio, con l’obiettivo di inserire nuove facce nel prossimo progetto azzurro.

L’Italia riparte. E lo farà dai giovani. “Una scelta logica, non di coraggio”, ha annunciato il Commissario tecnico ad interim Silvio Baldini a margine del Premio Maurizio Maestrelli. Anche se la delusione per la terza mancata qualificazione ai Mondiali è tanta, gli azzurri devono necessariamente resettare e andare avanti. In questa fase di limbo, e in attesa della nomina del nuovo presidente federale, l’Italia si affida a Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). “Alle amichevoli di giugno porterò solo giocatori dell’Under21”, ha poi aggiunto il Ct. Con i reduci di Zenica che ‘staccheranno la spina’, vedremo presto un’Italia volutamente sperimentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Koleosho, Lipani e la suggestione Inacio: come sarà la Nazionale dei giovani che Baldini vuole lanciare in azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Palestra, Ndour e Koleosho: i giovani talenti da cui la Nazionale può ripartireRoma, 1 aprile 2026 – Nuovo ciclo, rifondazione, riforme e tante altre definizioni con cui l'Italia si sveglia sapendo, per la terza volta di fila...

Nazionale, l’ora dei giovani: Silvio Baldini lancia l’Italia “Under 23”L’Italia riparte dai giovani per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno).

Under 21, Italia-Montenegro 2-1: Lipani e Koleosho firmano la rimonta alla prima di BaldiniBuona la prima per Silvio Baldini, che debutta alla guida della Nazionale Under 21 con una vittoria per 2-1 in rimonta sul Montenegro nella prima giornata del gruppo E nelle qualificazioni agli ... calciomercato.com

Italia U21, esordio vincente di Baldini: Lipani e Koleosho firmano la rimonta sul MontenegroIl nuovo ct è vicino alla commozione quando suona l’inno di Mameli ma l’emozione dura poco, pochissimo. Centottanta secondi per la precisione: ne sono passati così pochi quando Idrissi da sinistra ... gazzetta.it