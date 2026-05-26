L' Italia continua a incantare i turisti | le presenze crescono del 7,5%

Da tgcom24.mediaset.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia registra un aumento del 7,5% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’ISTAT. Le cifre mostrano un incremento dei visitatori stranieri e italiani che scelgono il Paese come meta. Le regioni più visitate sono quelle con attrazioni culturali e paesaggistiche note. I dati evidenziano una ripresa nel settore turistico dopo periodi di calo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non c’è niente da fare, chi viene nel nostro Paese non può che rimanerne incantato. E sono proprio i dati sul turismo, raccolti dall’istat, a confermarlo. Solo nel primo trimestre di quest’anno gli arrivi hanno segnato un aumento del 4.2% mentre le presenze una crescita del 7.5%. Ad apprezzare particolarmente la nostra Italia sono gli stranieri, che rappresentano la metà delle presenze totali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l italia continua a incantare i turisti le presenze crescono del 75
© Tgcom24.mediaset.it - L'Italia continua a incantare i turisti: le presenze crescono del 7,5%
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Picco presenze turisti in Italia: più del 56% sono stranieriA marzo 2026, l'Istat ha diffuso dati sul turismo in Italia, evidenziando un incremento del 2,9% rispetto all'anno precedente nel quarto trimestre...

Crescono le presenze nei 215 agriturismi del padovano: tutto pieno fino a PasquaLe 215 aziende agrituristiche del padovano registrano un aumento delle presenze, con tutte le strutture completamente occupate fino a Pasqua.

Temi più discussi: L’Italia nella crisi di Hormuz; L'Italia cresce poco, invecchia molto e continua a scaricare sulle famiglie – e soprattutto sulle donne – il peso della cura; Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato; Ue: l’Italia crescerà dello 0,5, debito sale al 139,2 nel 2027.

l italia continua aL’Italia cresce poco, invecchia molto e continua a scaricare sulle famiglie – e soprattutto sulle donne – il peso della curaIl Rapporto annuale 2026 dell’Istat è una delle radiografie più complete dello stato del Paese. Ogni anno mette insieme economia, lavoro, demografia, consumi, disuguaglianze e trasformazioni sociali p ... infodata.ilsole24ore.com

l italia continua aIl mercato usato in Italia continua a crescere: +5,6%Le auto non si vendono, ma quelle usate sì. Aumenta il numero di passaggi di proprietà in Italia, di auto a benzina e di 10 anni di età. fleetmagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web