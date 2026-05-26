L’Italia registra un aumento del 7,5% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’ISTAT. Le cifre mostrano un incremento dei visitatori stranieri e italiani che scelgono il Paese come meta. Le regioni più visitate sono quelle con attrazioni culturali e paesaggistiche note. I dati evidenziano una ripresa nel settore turistico dopo periodi di calo.

Non c’è niente da fare, chi viene nel nostro Paese non può che rimanerne incantato. E sono proprio i dati sul turismo, raccolti dall’istat, a confermarlo. Solo nel primo trimestre di quest’anno gli arrivi hanno segnato un aumento del 4.2% mentre le presenze una crescita del 7.5%. Ad apprezzare particolarmente la nostra Italia sono gli stranieri, che rappresentano la metà delle presenze totali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'Italia continua a incantare i turisti: le presenze crescono del 7,5%

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