A marzo 2026, l'Istat ha diffuso dati sul turismo in Italia, evidenziando un incremento del 2,9% rispetto all'anno precedente nel quarto trimestre 2025. In quel periodo, il numero totale di turisti nel paese ha raggiunto il picco più alto, con oltre il 56% di visitatori provenienti dall’estero. Questi numeri confermano la presenza di un flusso turistico internazionale stabile e crescente.

Il turismo italiano continua a dimostrarsi uno dei pilastri più solidi dell’economia nazionale. Secondo le rilevazioni diffuse dall’Istat a marzo 2026, nel quarto trimestre 2025, il numero di turisti in Italia è aumentato del 2,9% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. E a spingere la crescita sono stati soprattutto gli arrivi internazionali. Turisti in aumento in Italia: cosa dicono i numeri. Nel periodo ottobre–dicembre 2025, gli arrivi turistici sono cresciuti dell’1% rispetto allo stesso trimestre del 2024, mentre negli hotel e nei b&b l’aumento è stato maggiore, pari cioè al 2,9%. I turisti stranieri, in particolare, hanno generato il 56,5% dei pernottamenti totali, registrando un incremento del 5,1% su base annua, mentre quelle dei turisti italiani sono rimaste sostanzialmente stabili (+0,1%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Picco presenze turisti in Italia: più del 56% sono stranieri

Articoli correlati

Gli hotel? Sono imprese esportatrici perché ospitano turisti stranieri: la proposta è di Fratelli d’ItaliaGli alberghi italiani dovrebbero essere trattati come le aziende che vendono prodotti all’estero? Secondo Fratelli d’Italia sì, perché accogliere...

Leggi anche: Louvre sempre più caro, scatta l’aumento per i turisti stranieri: come funziona e chi riguarda

Approfondimenti e contenuti su Picco presenze

Temi più discussi: Turisti in aumento a fine 2025, ma crescono soprattutto le strutture extra-alberghiere; Turismo, un anno d’oro: la Campania traina il Sud; Turismo, record di presenze nel 2024: 466,2 milioni grazie alla spinta di Roma; La crescita del turismo è trainata dagli stranieri.

Picco presenze turisti in Italia: più del 56% sono stranieriIl turismo cresce in Italia, gli stranieri superano i viaggiatori nazionali e scelgono b&b, case vacanze e agriturismi: ecco i numeri del report Istat. quifinanza.it

Turismo, record di presenze nel 2024: 466,2 milioni grazie alla spinta di RomaGrazie ai visitatori stranieri continua a correre la locomotiva del turismo. E l'Italia resta saldamente al secondo posto nella classifica europea dei Paesi più visitati dopo ... ilmessaggero.it

CARTA CANTA FB. . SPEZIA VS MONZA -29° Giornata serie B. Le ultime dallo stadio Picco Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook