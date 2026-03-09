Crescono le presenze nei 215 agriturismi del padovano | tutto pieno fino a Pasqua

Le 215 aziende agrituristiche del padovano registrano un aumento delle presenze, con tutte le strutture completamente occupate fino a Pasqua. Durante il periodo tra metà marzo e maggio, le domeniche sono già al completo a causa di Comunioni, Cresime e anniversari. A breve, si prevede il raggiungimento del tutto esaurito anche per il periodo pasquale.

Tra Comunioni, Cresime e anniversari vari, le domeniche da metà marzo a tutto maggio sono già piene. A breve il sold-out per Pasqua. È la nuova vita dei 215 agriturismi della provincia (85 dei quali nei Colli Euganei, dati Istat) dopo la battuta d’arresto dettata dal Covid. «Quando siamo ripartiti a pieno regime sembrava di assistere a un rimbalzo fisiologico – sottolinea Turismo Verde Cia Padova – Col passare del tempo, invece, abbiamo registrato un solido aumento delle richieste, soprattutto da parte delle famiglie con bambini». Quella della domenica a pranzo, a primavera ma non solo, è una solida tradizione che – nel padovano – va avanti da oltre quarant’anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Tra pranzi e soggiorni brevi, gli agriturismi pugliesi fanno il pieno di presenze per CapodannoBilancio di Capodanno positivo sul fronte delle presenze per gli agriturismi pugliesi.

Natale a tavola, si va verso il "tutto esaurito" nei ristoranti del PadovanoI ristoranti di Padova e provincia si avviano verso un Natale da tutto esaurito, con prenotazioni in continuità con l’anno passato e un clima di...

Approfondimenti e contenuti su Crescono le presenze nei 215...

Temi più discussi: TURISMO IN CRESCITA A SINALUNGA: NEL 2025 AUMENTANO ARRIVI E PRESENZE; Numeri boom per il turismo, aumentano arrivi e presenze; Piccoli paesi, grandi numeri: boom di presenze nelle Prealpi friulane orientali; Sinalunga, turismo ok. Più arrivi e presenze.

Istat: turismo cresce nel 4/o trimestre 2025, +2,9% le presenzeNel quarto trimestre del 2025 il turismo in Italia è in crescita con un aumento tendenziale dell'1% degli arrivi - in ripresa dopo il lieve calo del terzo trimestre (-0,9%) - e del 2,9% delle presenze ... ansa.it

Crescono i visitatori nei luoghi di cultura, nel 2025 il 15,8% in piùI visitatori dei luoghi di cultura crescono del 15,8% tra il 2024 e il 2025, con i parchi archeologici che da soli generano oltre 10,2 milioni di ingressi, più di 1,1 milioni per sito. (ANSA) ... ansa.it

Crescono i casi di tumore ai polmoni tra chi non ha mai fumato. Dietro l’aumento c’è un fattore invisibile: https://fanpa.ge/g9dLG - facebook.com facebook

Disturbi alimentari, alla cetro della Casa di cura Palazzolo crescono i casi e si abbassa l'età. Anche i maschi in cura. E si vedono gli effetti dei social x.com