Un'istruttrice di autodifesa sottolinea che, contro la violenza sulle donne, bisogna imparare a essere sgradevoli se si sente minacciate, contrariamente alle insistenze sociali di essere educate e accomodanti. Ha spiegato che le donne devono riconoscere il diritto di difendersi in situazioni di aggressione, come rientrare a casa da sole di sera o trovarsi in un parcheggio deserto. La sua posizione si basa sulla necessità di affrontare le minacce con strumenti pratici e decisi.

1. Il parcheggio del centro commerciale «Hai le buste in mano, magari stai già guardando il telefono o cercando le chiavi nella borsa. In quel momento l’attenzione è azzerata». La prima regola è prepararsi prima di arrivare alla macchina: chiavi già in mano, via il telefono, sguardo attivo sull’ambiente. «Bisogna guardare attorno all’auto, dietro, tra le macchine vicine, controllare se c’è qualcuno fermo troppo vicino». Poi c’è il modo di entrare in auto. Monica Angelini suggerisce di non fermarsi accanto alla portiera con la schiena scoperta mentre si cercano borsa o chiavi. «Apri, entri subito e ti chiudi dentro immediatamente. Solo dopo sistemi la spesa, metti la borsa sul sedile o controlli il telefono». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'istruttrice di autodifesa Monica Angelini sulla violenza quotidiana alle donne: «Ci viene insegnato a essere educate, accomodanti, a non sembrare aggressive. Io invece insegno che, se qualcuno invade il tuo spazio o ti minaccia, hai il diritto di essere sgradevole»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beccalossi, "Ci hai insegnato che il calcio può essere arte": il ricordo (commovente) dell'InterIl club nerazzurro ha pubblicato una nota per ricordare un ex calciatore considerato un'icona del calcio.

Alvise Rigo: «In Italia se sei bello pensano che tu non sappia fare altro. In America, invece, se non lo sei ti scartano. Il gossip può essere una condanna: a volte vorresti vivere l’amore semplicemente in privato»Durante il Riviera International Film Festival, un attore ed ex rugbista ha condiviso alcune riflessioni sulla percezione pubblica in Italia e negli...