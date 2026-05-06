Beccalossi Ci hai insegnato che il calcio può essere arte | il ricordo commovente dell' Inter

Il club nerazzurro ha pubblicato una nota per ricordare un ex calciatore considerato un'icona del calcio. La comunicazione lo definisce ineffabile, paragonando il suo stile di gioco ai dribbling inimitabili, e unico nel modo di trattare il pallone. La dichiarazione sottolinea anche l'insegnamento che ha lasciato: che il calcio può essere anche arte. Nessun nome è stato menzionato, ma il tono è di grande rispetto e commozione.

"Evaristo era sempre uno di noi". Inizia così il cordoglio dell'Inter per ricordare Beccalossi, scomparso nella notte a Brescia a 69 anni. Se n'è andato così, a pochi giorni dal 21° scudetto nerazzurro, quasi a volersi godere l'ultimo trionfo della squadra che ha segnato la sua vita, dentro e fuori dal campo. E che ora lo ricorda con parole commosse: "Ci sembra impossibile - si legge nel comunicato diffuso sui social - Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone". E poi: "Ci hai insegnato che il calcio può essere arte" si legge nel lancio del comunicato diffuso sulle piattaforme social.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Beccalossi, "Ci hai insegnato che il calcio può essere arte": il ricordo (commovente) dell'Inter Notizie correlate Leggi anche: Matteo Salvini rompe il silenzio su Umberto Bossi, il post commosso per il fondatore della Lega: «Mi hai cambiato la vita: cosa ci hai insegnato» Leggi anche: La handbike, le lacrime e la carezza del figlio Niccolò: “Addio Alex Zanardi, ci hai insegnato a essere uomini”