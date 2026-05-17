Durante il Riviera International Film Festival, un attore ed ex rugbista ha condiviso alcune riflessioni sulla percezione pubblica in Italia e negli Stati Uniti. Ha affermato che in Italia, essere considerati belli può portare a supporre che si abbia meno capacità professionali, mentre negli Stati Uniti, la mancanza di bellezza può portare a essere esclusi dalle opportunità. Inoltre, ha parlato di come il gossip possa avere conseguenze negative, influenzando la vita privata e le relazioni sentimentali, che spesso si desidera mantenere lontano dai riflettori.

Ha mai sentito la pressione di dover dimostrare più degli altri come attore, arrivando da un percorso diverso? «Assolutamente no, semplicemente per il fatto che, nel mio modo di vedere questo tipo di mestiere, il valore di un attore è determinato dalla sua capacità di lavorare in gruppo, di guardare a chi ha davanti come collega, senza etichettarlo per la sua carriera. Io sul set mi metto a totale disposizione, guardando in questo modo agli altri attori e confidando che loro facciano lo stesso. A dire la verità non è sempre così, soprattutto nell'ambiente del cinema italiano, in cui c'è un certo snobismo. Però mi piace ricordare le parole di Pedro Almodóvar, quando stavamo girando La stanza accanto, che mi disse: ‘Non esistono piccole parti in un grande film’. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alvise Rigo: «In Italia se sei bello pensano che tu non sappia fare altro. In America, invece, se non lo sei ti scartano. Il gossip può essere una condanna: a volte vorresti vivere l’amore semplicemente in privato»

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