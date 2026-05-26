Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto Comprensivo “F. Torre” ha ottenuto risultati di grande rilievo al XXVII Convegno “Esperienze a Confronto”, svoltosi a Perugia. Ben 65 alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al Concorso “Migliore Comunicazione”, promosso dai professori Primo Brandi e Anna Salvadori del Dipartimento di Matematica e Informatica. Tre dei sette lavori presentati sono stati premiati, mentre tutti sono stati riconosciuti per creatività, rigore e qualità dei contenuti. Il progetto è stato seguito dalle insegnanti Maria Tretola e Roberta Rossetti per la scuola primaria, e dalla professoressa Annamaria Petito con l’esperta esterna Giuseppina Chiariello per la scuola secondaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Istituto “F. Torre” protagonista a Perugia: premiati studenti e progetti

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