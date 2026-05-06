Concorso Camilla Barba | premiati gli studenti all' istituto Alfano-Quasimodo
Ieri pomeriggio all'istituto Alfano-Quasimodo si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Camilla Barba, che ha visto una grande affluenza di pubblico. L'evento ha coinvolto studenti in diverse discipline, tra cui poesia, arti figurative e musica, con numerosi partecipanti che hanno presentato le loro opere. La manifestazione si è conclusa con la consegna dei premi ai vincitori di ciascuna categoria.
Boom di presenze, ieri pomeriggio, presso l'istituto Alfano-Quasimodo, in occasione della premiazione del Concorso Camilla Barba, tra poesia, arti figurative e musicali. "Io studio perchè": questo il tema della XIV edizione dell'iniziativa organizzata dall'associazione Ali di Farfalla con la.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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