Concorso Camilla Barba | premiati gli studenti all' istituto Alfano-Quasimodo

Ieri pomeriggio all'istituto Alfano-Quasimodo si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Camilla Barba, che ha visto una grande affluenza di pubblico. L'evento ha coinvolto studenti in diverse discipline, tra cui poesia, arti figurative e musica, con numerosi partecipanti che hanno presentato le loro opere. La manifestazione si è conclusa con la consegna dei premi ai vincitori di ciascuna categoria.