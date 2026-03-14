Il chitarrista britannico Phil Campbell, noto per il suo ruolo nella band heavy metal Motörhead, è deceduto a 64 anni. La morte è avvenuta a seguito di una complessa operazione. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa specifica del decesso. Campbell aveva contribuito alla band per molti anni, diventando una figura riconoscibile nel panorama musicale.

Il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead, è morto all’età di 64 anni. L’artista si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, venerdì sera “pacificamente”, dopo “una lunga e coraggiosa battaglia in terapia intensiva a seguito di una complessa operazione ”, come hanno fatto sapere la famiglia e il suo gruppo sui social. Campbell, nato il 7 maggio 1961, è stato uno dei chitarristi più rappresentativi della scena heavy metal internazionale. Chi era Phil Campbell. La carriera di Campbell ebbe inizio negli anni Settanta quando fondò – nel 1979 – la band Persian Risk. Entrò invece nei Motörhead nel 1984, e rimase una presenza stabile nella formazione per più di 30 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motörhead si è spento a 64 anni “a seguito di una complessa operazione”

Articoli correlati

E’ morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni(Adnkronos) – È morto all’età di 64 anni il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead.

Leggi anche: È morto Phil Campbell, storico chitarrista dei Motorhead: aveva 64 anni

È morto Phil Campbell il chitarrista dei Motörhead

Contenuti utili per approfondire Phil Campbell

Temi più discussi: E’ morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni; Videointervista – The Sophs (Ethan; Sam); DEF LEPPARD: Phil Collen rivela come l’India ha plasmato il suono di Turn To Dust; Giorgio Poi – Tour 2026 – Photogallery.

Phil Campbell, è morto il chitarrista dei MotörheadAveva 64 anni. Entrò nella band nel 1984, scelto dal frontman Ian 'Lemmy' Kilmister dopo una serie di audizioni, insieme all’altro chitarrista, Michael 'Würzel' Burston ... msn.com

E' morto Phil Campbell, il chitarrista dei MotörheadÈ scomparso a 64 anni, dopo una lunga malattia, il chitarrista britannico Phil Campbell, colonna storica dei Motörhead. L’artista è morto venerdì sera a Pontypridd, in Galles, sua città natale, pacif ... gazzettadiparma.it

la Repubblica. . Dopo una lunga malattia è morto all'età di 64 anni il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead. Il musicista si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, venerdì sera "pacificamente", dopo "un - facebook.com facebook

E’ morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni x.com