Nella giornata del 27 marzo, in provincia di Palermo, si è verificato un peggioramento del tempo con neve sulle Madonie e la Palermo-Sciacca imbiancata. È stata diramata un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, mentre le temperature sono rimaste basse nonostante l'arrivo della primavera. La neve ha interessato soprattutto le zone montuose, coinvolgendo anche le aree più basse in alcune parti della provincia.

A Petralia Soprana e a Piano Battaglia un paesaggio tipicamente invernale. Strade, auto e tetti ricoperti da un manto bianco. Temperature basse fino a martedì L'arrivo della primavera ha riportato non solo il maltempo in provincia di Palermo (oggi, 27 marzo, c'è allerta gialla), ma anche il freddo. Sembra inverno a giudicare da certi paesaggi che già da questa mattina sono stati fotografati e postati sui social. Come nel caso di Piero Lo Mauro che ha pubblicato una bellissima immagine di Petralia Soprana piena di neve. Se la stagione sciistica non è stata certo indimenticabile per Piano Battaglia, se la coltre bianca è arrivata solo a fasi alterne, ci voleva la primavera per riportarla sulle montagne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - È primavera ma si risveglia il freddo: neve sulle Madonie, si imbianca anche la Palermo-Sciacca

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