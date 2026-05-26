L’Iran smentisce Trump | Non c’è nessun accordo imminente

Da metropolitanmagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Iran ha dichiarato che ci sono stati alcuni progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, ma ha precisato che un accordo non è imminente. La posizione del governo iraniano smentisce le affermazioni di un’intesa prossima, sottolineando che non ci sono sviluppi immediati in tal senso. Nessuna data o dettaglio specifico è stato fornito riguardo ai negoziati in corso.

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L’Iran afferma che sono stati compiuti alcuni progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, ma un accordo “non è imminente “. Le dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baqai sono giunte dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva affermato che un accordo avrebbe potuto essere raggiunto lunedì. “È corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione”, ha dichiarato Baqai lunedì a Teheran. “Ma affermare che ciò significhi che la firma di un accordo sia imminente è un’affermazione che nessuno può fare”. Secondo quanto riferito, il memorandum d’intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, la riapertura dello Stretto di Hormuz e un piano per ulteriori negoziati sul programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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