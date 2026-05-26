L’Iran ha dichiarato che ci sono stati alcuni progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, ma ha precisato che un accordo non è imminente. La posizione del governo iraniano smentisce le affermazioni di un’intesa prossima, sottolineando che non ci sono sviluppi immediati in tal senso. Nessuna data o dettaglio specifico è stato fornito riguardo ai negoziati in corso.

L’Iran afferma che sono stati compiuti alcuni progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, ma un accordo “non è imminente “. Le dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baqai sono giunte dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva affermato che un accordo avrebbe potuto essere raggiunto lunedì. “È corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione”, ha dichiarato Baqai lunedì a Teheran. “Ma affermare che ciò significhi che la firma di un accordo sia imminente è un’affermazione che nessuno può fare”. Secondo quanto riferito, il memorandum d’intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, la riapertura dello Stretto di Hormuz e un piano per ulteriori negoziati sul programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran smentisce Trump: “Non c’è nessun accordo imminente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Notizie e thread social correlati

Accordo Iran-Usa, Rubio: "Possibile già oggi". Teheran smentisce: "Firma non imminente"Un rappresentante statunitense ha dichiarato che un accordo con l'Iran per terminare il conflitto potrebbe essere raggiunto già oggi.

Trump annuncia accordo per Hormuz: l’Iran smentisce sul nucleareIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo riguardante lo stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha smentito le promesse fatte su questioni...

Temi più discussi: Iran-Usa, Trump: Accordo ad un passo. Ecco l'intesa per chiudere la guerra; Medio Oriente, la cronaca del 21 maggio; Trump annuncia, l’Iran smentisce. La pantomima del Golfo; RUBIO: ACCORDO CON L’IRAN IN ARRIVO? TEHERAN SMENTISCE.

Iran-Usa, l’inchiesta che smentisce Trump: Usa sorpresi e colpiti reddit

LA PRIMA PAGINA DEL DOMANI Israele-Hamas, l'orrore degli stupri: prima il 7 ottobre, ora le accuse dei palestinesi Affari e Big Tech, la Cina di Trump Un viaggio per dimenticare l'Iran Il tycoon domani a Pechino per il vertice con Xi: con lui le star del capita x.com

C’è un accordo per fare un accordo, su Hormuz. Rubio annuncia novità già oggi, l’Iran lo smentisceContinua il tira e molla negoziale tra Stati Uniti e Iran. Anche per Trump è quasi fatta. Gli iraniani confermano, ma non è imminente ... dire.it

Iran, intelligence Usa smentisce Trump: Teheran ha missili e droniIl presidente americano: 'Abbiamo distrutto la capacità di Teheran di produrre missili e droni'. Ma la situazione, riporta la Cnn, è totalmente diversa ... adnkronos.com