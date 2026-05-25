Un rappresentante statunitense ha dichiarato che un accordo con l'Iran per terminare il conflitto potrebbe essere raggiunto già oggi. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno smentito questa possibilità, affermando che la firma dell’accordo non è imminente. La notizia si basa su un'ipotesi, ma non ci sono conferme ufficiali in merito. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

(Adnkronos) - Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi "oggi". "Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa". Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio sottolineando: "Abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di aprire lo stretto" di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, in India, dove si è recato in visita ufficiale si legge sul Times of Israel. E ha espresso fiducia sul fatto che l'Iran "avvierà un negoziato molto concreto, significativo e a tempo determinato sulla questione nucleare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Accordo Iran-Usa, Rubio: "Possibile già oggi". Teheran smentisce: "Firma non imminente"

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Rubio Hints At Possible Iran Deal Announcement Within Hours | Firstpost News

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