Il Napoli si prepara al ritorno dei giocatori più importanti, con il calendario che si fa più favorevole nelle prossime settimane. La squadra di Conte ha conquistato tre vittorie consecutive nelle ultime partite, rafforzando la propria posizione in classifica. La presenza dei big permette ai partenopei di puntare con maggiore convinzione alla conquista dello scudetto, mentre il Milan si trova a dover affrontare alcune incognite in questo momento.

Se tre indizi fanno una prova, tre vittorie di fila riaccendono la speranza. Lecita o meno che sia, a Napoli si avverte un’aria nuova. E dopo una stagione costellata da infortuni e cadute inaspettate, il popolo azzurro è tornato a sognare. A sperare in qualcosa che avrebbe dell’incredibile, ma che – numeri alla mano – è di fatto ancora possibile. E al di là delle tabelle un po’ ottimistiche e fantasiose che girano sui social, Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno davvero la possibilità di reinserirsi, anche clamorosamente, nella volata scudetto. Del resto, se ci crede il Milan ora avanti appena un punto, perché non dovrebbero farlo i campioni in carica, soprattutto ora che l’emergenza sta lentamente rientrando? Certo, vincere uno scudetto a Napoli è già un’impresa complicata e c’è la storia a testimoniarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario e il rientro dei big: ecco perché il Napoli può credere allo scudetto più del Milan

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