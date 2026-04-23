Arbitro Milan Juve designazione ufficiale per il big match di San Siro Ecco chi dirigerà la sfida

È stata resa nota la designazione ufficiale dell’arbitro che dirigerà il big match tra Milan e Juventus in programma domenica sera allo stadio di San Siro. La partita, uno degli eventi più attesi della giornata, vedrà l’arbitro designato a gestire le fasi di gioco e le decisioni sul campo. La scelta dell’arbitro è stata comunicata nelle ore precedenti al calcio d’inizio.

di Angelo Ciarletta Arbitro Milan Juve, arriva la designazione ufficiale per il big match in programma domenica sera a San Siro. Ecco chi dirigerà la gara. La Juve conosce finalmente il nome del direttore di gara per uno dei confronti più attesi dell’anno. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di Serie A. ULTIMISSIME JUVE LIVE Saràil fischietto di Seregno, Simone Sozza, a dirigere la super sfida di domenica sera tra Milan e Juve, in programma alle ore 20.45 a San Siro. Il big match tra rossoneri e bianconeri vedrà impegnati come assistenti Perrotti e Rossi M., mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Luca Zufferli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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