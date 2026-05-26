Castelnuovo celebra il gioco venerdì 29 maggio l’evento inclusivo allo Spazio Libra
Venerdì 29 maggio, allo Spazio Libra, si terrà un evento dedicato al gioco, in occasione della Giornata mondiale del Gioco celebrata il 28 maggio. L’iniziativa è rivolta a tutti e si svolge in un ambiente inclusivo, con attività e momenti pensati per coinvolgere diverse fasce di età. La giornata si concentra sull’importanza del gioco come elemento di aggregazione e partecipazione.
Il 28 maggio è la Giornata mondiale del Gioco e Castelnuovo la ricorda con un giorno di ritardo, venerdì 29 maggio, allo Spazio Libra.Il locale di via Campania, a Montale, diventa sede di un laboratorio-evento di gioco inclusivo e intergenerazionale, a partire dalle 18 e fino alle 22.Un incontro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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