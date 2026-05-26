L’Inter ci riprova a Bergamo | dopo il tormentone Lookman parte l’assalto a Marco Palestra ma l’Atalanta alza il muro

Notizia in breve

Dopo un anno, l’Inter ha nuovamente tentato di acquistare un giocatore dell’Atalanta. Questa volta l’obiettivo è il centrocampista di 21 anni. L’interesse si è concretizzato con un’offerta formale, ma l’Atalanta ha risposto alzando il muro, rifiutando la trattativa. La società bergamasca ha confermato di non voler cedere il calciatore in questa finestra di mercato.