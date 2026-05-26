L’Inter ci riprova a Bergamo | dopo il tormentone Lookman parte l’assalto a Marco Palestra ma l’Atalanta alza il muro
Dopo un anno, l’Inter ha nuovamente tentato di acquistare un giocatore dell’Atalanta. Questa volta l’obiettivo è il centrocampista di 21 anni. L’interesse si è concretizzato con un’offerta formale, ma l’Atalanta ha risposto alzando il muro, rifiutando la trattativa. La società bergamasca ha confermato di non voler cedere il calciatore in questa finestra di mercato.
A dodici mesi di distanza dal tormentato inseguimento ad Ademola Lookman, l’ Inter torna a bussare con decisione alle porte dell’ Atalanta per provare ad assicurarsi uno dei pezzi pregiati della rosa bergamasca, il ventunenne Marco Palestra. Secondo quanto rivelato da un’analisi dettagliata pubblicata da Calciomercato.com, l’interesse della dirigenza di viale della Liberazione per il calciatore nativo di Buccinasco è concreto e gode della totale approvazione di tutte le componenti milanesi, sia sul piano societario sia su quello prettamente tecnico. L’operazione si preannuncia tuttavia complessa e rischia di ricalcare le medesime dinamiche... 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Inter, l’obiettivo è Marco Palestra: l’Atalanta fa muroL’Inter ha messo nel mirino un giocatore dell’Atalanta, un talento nato nel 2005, come possibile sostituto di Dumfries.
Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries. Ecco tutti i dettagliL'Inter ha deciso di investire su Marco Palestra, talento dell'Atalanta, nel tentativo di rafforzare le fasce di gioco e prepararsi a un possibile...
Argomenti più discussi: PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: Ibra vuole Xavi; PRIMA PAGINA – Tuttosport: Il Milan caccia tutti. La Juve no.
CDS - Chivu vuole Manu Kone: l'Inter ci riprova per il centrocampista francese. La Roma apre alla cessione e libera il francese, ma servono 50 milioni di euro. L'alternativa al 25enne è Curtis Jones del Liverpool. facebook
Inter su Palestra, nuovo asse caldo con l’Atalanta dopo il caso LookmanL’Inter punta Marco Palestra per rinforzare le fasce, ma i rapporti complicati con l’Atalanta rendono la trattativa molto delicata. tuttojuve.com
CdS – Inter su Palestra? Ci sono due aspetti che potrebbero agevolare l’operazioneL'aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare l'esterno in nerazzurro questa estate Palestra-Inter mercato ... fcinter1908.it