L’intelligenza computazionale decifra l’RNA il motore invisibile che corregge i nostri geni

Un team di ricerca ha sviluppato un sistema di intelligenza computazionale in grado di analizzare l’RNA, la molecola coinvolta nella regolazione genetica. Lo studio si concentra sulla capacità del software di identificare come l’RNA intervenga nel modificare l’espressione genica. I risultati mostrano che l’intelligenza artificiale può contribuire a comprendere i meccanismi di correzione genetica senza interventi umani diretti. La ricerca è stata condotta dall’Istituto Officina dei Materiali di un ente di ricerca pubblico.

(Adnkronos) – Un gruppo di ricerca dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio nazionale delle ricerche di Trieste, in collaborazione con The Institute of Cancer Research di Londra, ha ridefinito le conoscenze relative alle modalità con cui le cellule elaborano le informazioni genetiche contenute nell'RNA. L'indagine, pubblicata sulla rivista scientifica Nucleic Acids Research, si è concentrata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

IA, il copilota invisibile che corregge gli erroriL’intelligenza artificiale sta diventando un elemento chiave nel settore dell’aviazione civile, dove è necessario analizzare grandi quantità di dati...

Scienza, geni, proteine, RNA e reazioni: simulata al computer l’intera vita di una cellulaUn team di ricercatori ha simulato al computer l’intero ciclo di vita di una cellula, comprendendo processi come la replicazione del DNA, la sintesi...

Perché l’intelligenza artificiale non può sostituire l’esperienza umana nel managementNel dibattito pubblico e manageriale sull’intelligenza artificiale si è affermata una narrazione fuorviante: quella che attribuisce alle macchine qualità tipicamente umane. Una scorciatoia linguistica ... ilsole24ore.com

L’intelligenza artificiale corre veloce, ma lascia indietro metà del mondoL’intelligenza artificiale è ufficialmente la tecnologia con la diffusione più rapida della storia umana: in meno di tre anni ha raggiunto 1,2 miliardi di utenti. È un ritmo di adozione senza ... ilsole24ore.com