IA il copilota invisibile che corregge gli errori

L’intelligenza artificiale sta diventando un elemento chiave nel settore dell’aviazione civile, dove è necessario analizzare grandi quantità di dati in tempi molto rapidi. Un esempio concreto è rappresentato da un copilota invisibile che aiuta a correggere gli errori durante i voli, migliorando la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Questo sistema si sta integrando nelle procedure di controllo e assistenza.

In un settore complesso come quello dell’aviazione civile, in cui occorre processare migliaia di dati in tempi ristrettissimi, l’ Intelligenza Artificiale si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Un recente studio internazionale, pubblicato all’inizio del 2026 e coordinato da un consorzio europeo guidato da Eurocontrol, ha gettato nuova luce sul ruolo dell’IA nella gestione del traffico aereo (ATM). Il documento, dal titolo ’AI-Enhanced Air Traffic Management: Predictive Safety in High-Density Airspace’ (Gestione del traffico aereo potenziata dall’IA: sicurezza predittiva in spazi aerei ad alta densità), delinea un orizzonte in cui il margine di errore umano viene quasi azzerato dalla collaborazione uomo-macchina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - IA, il copilota invisibile che corregge gli errori Articoli correlati Le foto di Netanyahu morto tra le macerie? Gli errori che svelano l’IACircola un’immagine che ritrae il corpo di Benjamin Netanyahu recuperato dalle macerie di un edificio a seguito di un bombardamento. Ospedali del futuro, rivoluzione in Italia: 60 nuovi cantieri e l’IA che può tagliare gli errori del 40 per centoCostruire un ospedale del futuro è una delle sfide più complicate (e al tempo stesso stimolanti) che il mondo della sanità italiana si trova oggi ad...