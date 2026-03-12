Scienza geni proteine RNA e reazioni | simulata al computer l’intera vita di una cellula

Un team di ricercatori ha simulato al computer l’intero ciclo di vita di una cellula, comprendendo processi come la replicazione del DNA, la sintesi proteica, la crescita e la divisione. La simulazione è stata realizzata utilizzando modelli dettagliati di proteine, RNA e reazioni chimiche che avvengono all’interno della cellula. Si tratta di un passo importante nel campo della biologia computazionale, che permette di osservare processi complessi in modo virtuale.

Per la prima volta un gruppo di ricercatori e’ riuscito a simulare al computer l’intero ciclo di vita di una cellula, dalla replicazione del DNA alla produzione di proteine fino alla crescita e alla divisione. Il risultato e’ stato ottenuto da un team guidato da Zan Luthey-Schulten dell’University of Illinois Urbana-Champaign, con collaborazioni della Harvard Medical School e del Boston Children’s Hospital, ed e’ pubblicato sulla rivista Cell. Gli scienziati hanno costruito un modello tridimensionale dinamico capace di riprodurre il comportamento di tutte le molecole presenti all’interno di una cellula nel corso dell’intero ciclo cellulare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

