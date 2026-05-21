La prova della folla enorme anti-immigrazione a Londra? Un’immagine creata dall’intelligenza artificiale

Sui social media è stata diffusa un’immagine che mostra una grande folla con bandiere britanniche, presentata come testimonianza della partecipazione alla marcia “Unite the Kingdom” del 16 maggio 2026 a Londra. L’immagine rappresenta un’ampia schiera di persone che sfilano lungo una strada cittadina, con alcuni dettagli visivi che suggeriscono un’elevata affluenza. Tuttavia, fonti indipendenti non hanno ancora confermato la provenienza reale di questa immagine.

Sui social circola un’immagine che mostra un’enorme folla con bandiere britanniche, presentata come prova della massiccia partecipazione alla marcia “Unite the Kingdom” del 16 maggio 2026 a Londra. L’immagine è falsa ed è stata generata con l’intelligenza artificiale. Inoltre, circolava online già settimane prima della manifestazione. Per chi ha fretta. L’immagine viene spacciata per una foto della marcia anti-immigrazione di Londra del 16 maggio 2026.. L’analisi con lo strumento SynthID di Google ha rilevato la filigrana digitale invisibile che identifica i contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale di Google.. Una versione ad alta definizione della stessa immagine era già stata pubblicata su X il 22 aprile 2026, oltre tre settimane prima della manifestazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Minnesota Riot Collapses After ICE Floods Streets With Tear Gas and Arrests

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